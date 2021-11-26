Украина готова к войне с Россией и это не будет неожиданностью, – Данилов
Источник:"Право на власть"
В случае полномасштабного вторжения России на украинскую территорию Вооруженные силы будут готовы к войне. Однако, будет ли вооруженное противостояние со страной-агрессором – пока неизвестно.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он, в частности, вспомнил одно из совещаний с участием президента Владимира Зеленского.
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"Наши ребята не подведут"
По словам Данилова, Зеленский спросил у главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, готова ли украинская армия воевать. На это тот ответил: "Если будет бой, бой покажет. Наши ребята не подведут".
Готова ли Украина? Да. Будет ли война? Сегодня этот вопрос открыт, но мы должны к этому быть готовы. Мы к этому готовились достаточно долго. Для нас это не было неожиданностью,
– подчеркнул секретарь СНБО.
В то же время, он подчеркнул: пока нет конкретных свидетельств прямого вторжения со стороны России, однако угроза существует.
"Угроза, пока есть РФ, есть всегда. Речь идет о прямом вторжении. Для того, чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей сегодня нет. Будут ли они завтра – будем смотреть. Страна готовится. Украина – наготове", – рассказал секретарь СНБО.
Он добавил, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения Украины. Потому ничего не изменилось.
"Но мир понял, что происходит. Маски все сняты", – констатировал Данилов.
Когда в СНБО задумались о возможном вторжении России
Данилов рассказал, что анализировать ситуацию и делать выводы о возможном вторжении в СНБО начали после первых публикаций в американской печати.
Когда происходят те или иные события, мы очень тщательно их анализируем, систематизируем и делаем свои выводы. Как только начинались первые сообщения от Washington Post, мы поняли, о чем говорится, – заметил он.
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Возможно нападение России на Украину: что известно
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- Такое поведение со стороны Кремля очень беспокоит США. В частности, в Вашингтоне опасаются, что государство-агрессор может пойти на обострение ситуации зимой 2022 года.
- Украинская разведка также подтверждает, что в конце января – начале февраля 2022 года Москва может пойти в атаку.
- В то же время в Киеве показали карту путей, откуда Россия может напасть. Российские военные оцепили Украину и у белорусской границы, якобы пытаясь взять ее в кольцо.
- По данным разведки, миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии также является частью усилий России.