Есть четкий план, – в МИД рассказали о готовности Украины к возможному нападению из Беларуси

Украина готова к возможному наступлению со стороны Беларуси. В таком случае у наших защитников есть четкий план действий.

Об этом 24 Каналу сообщил спикер МИД Олег Николенко. Кстати, накануне в ГПСУ прокомментировали вероятность белорусского вторжения в конце 2023 года.

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Какая готовность Украины к возможному нападению из Беларуси

По словам Николенко, оккупанты пытаются втянуть Беларусь в войну против Украины.

Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны, подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси,

– заявил спикер МИД.

Он подчеркнул, что Украина готова к любому развитию событий. Силы обороны и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси.

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