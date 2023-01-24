Есть четкий план, – в МИД рассказали о готовности Украины к возможному нападению из Беларуси
Украина готова к возможному наступлению со стороны Беларуси. В таком случае у наших защитников есть четкий план действий.
Об этом 24 Каналу сообщил спикер МИД Олег Николенко. Кстати, накануне в ГПСУ прокомментировали вероятность белорусского вторжения в конце 2023 года.
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Какая готовность Украины к возможному нападению из Беларуси
По словам Николенко, оккупанты пытаются втянуть Беларусь в войну против Украины.
Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны, подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси,
– заявил спикер МИД.
Он подчеркнул, что Украина готова к любому развитию событий. Силы обороны и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси.
Возможное наступление со стороны Беларуси: последние новости
- Военные эксперты предупреждают о новом возможном наступлении россиян со стороны Беларуси. Если оккупанты отважатся на такой нелепый шаг, то в Ровенской области их встретят должным образом.
- Недавно представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что США не видят признаков подготовки наступления из Беларуси. Он заверил, что США внимательно следят за ситуацией в Беларуси, но на этом этапе нет ничего тревожного.
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Кстати, 16 января стартовали совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений ВС Беларуси и России.
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В Воздушных силах ВСУ предположили, что под прикрытием учений Россия может перекинуть силы в Беларусь. А может и наоборот – перекидывать войска из Беларуси на Восточное направление.
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Российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин заявил, что в Беларусь продолжают прибывать российские военные и техника. Активность россиян в Беларуси может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению на Украину.