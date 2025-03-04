Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, –Зеленский

Президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно возможных переговоров с Россией, отметив, что наше государство готово к переговорам в любое время, и не против сделать это как можно быстрее.

Соответствующее заявление он обнародовал в среду, 4 марта, поскольку, как подчеркнул глава государства, Украина стремится к миру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

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Зеленский заявил о готовности к переговорам

Украинский президент в очередной раз напомнил, что никто не стремится к миру так сильно, как украинцы. Он заявил о готовности Киева сотрудничать с "сильным лидерством" президента США Дональда Трампа, чтобы достичь продолжительного мира, поскольку "никто не хочет бесконечной войны".

Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое,

– написал глава государства.

По его словам, после этого Украина стремится быстро пройти самые тупые этапы и совместно с США договориться о сильном окончательном соглашении. Президент отметил, что наше государство ценит вклад Вашингтона с тем, чтобы сохранить суверенитет и независимость Украины.

Отдельно Владимир Зеленский также упомянул о Javelin, предоставленном Дональдом Трампом, и выразил благодарность за это.

"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Досадно, что так произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", – пояснил украинский лидер.

Также Владимир Зеленский высказался о потенциальном заключении соглашения по редкоземельным металлам Украины. Он заявил, что Киев готов подписать ее в любое время и в любом удобном формате, поскольку надеется на укрепление безопасности и надежные гарантии безопасности.

"Искренне надеюсь, что она будет работать эффективно", – резюмировал президент.

К слову, незадолго до этого вице-президент США Джей Ди Венс выступил с новым заявлением по поводу российско-украинских переговоров. Политик требует от Украины "реальных шагов, а не заявлений", подчеркивая необходимость сесть за стол переговоров.