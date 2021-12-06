Украина готова не только учиться, но и может научить, – Резников об отношениях с НАТО

Алексей Резников убежден, что страны-члены НАТО рано или поздно поддержат вступление Украины в ряды Альянса. Но пока этого не произошло, новый министр обороны советует не терять время и развиваться.

В интервью Резников пояснил, что вступление Украины в НАТО — это политическое решение на основе консенсуса 30 стран.

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По его словам, когда-то это решение обязательно примут. Однако сейчас 3 страны не поддерживают это решение.

Но пока решение формируется, не следует ждать. НАТО – это не только военный блок. В Годовой национальной программе значительная часть посвящена экономике, правосудию, демократии,

– отметил он.

Резников подчеркнул, что в некоторых европейских столицах до сих пор смотрят на отношения с Украиной через призму Москвы.

"Нам нужно достичь такого уровня взаимосовместимости в разных сферах, чтобы у них самих возникал вопрос – почему Украина до сих пор не в НАТО? Ведь наши партнеры знают, что мы не только готовы учиться, но и можем многому научить", – подчеркнул министр обороны.

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Он отметил, что наша армия имеет уникальный опыт, в том числе и в сфере информационного противоборства и киберобороны.

Чтобы движение в этом направлении ускорить, надо изменить подход. Надо осознать, что натовские стандарты – это не вопрос международного сотрудничества, это вопрос нашего внутреннего самосовершенствования и развития. Нам самим это нужно и выгодно,

– сказал глава Минобороны.

Путь Украины в НАТО: главное

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.

12 июня 2020 года НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей. Это дает ряд преимуществ: больше возможностей участвовать в военных учениях НАТО, обмениваться информацией и приобретенным опытом

Президент Владимир Зеленский 4 апреля поздравил НАТО с годовщиной и напомнил, что ждет План действий по членству. Глава государства 16 апреля отметил, что международные партнеры должны перейти к действиям относительно членства Украины в ЕС и НАТО.

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