В інтерв'ю Резніков пояснив, що вступ України до НАТО — це політичне рішення на основі консенсусу 30 країн.
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За його словами, колись це рішення обов'язково ухвалять. Однак наразі 3 країни не підтримують це рішення.
Але поки рішення формується, не слід чекати. НАТО – це не тільки військовий блок. У Річній національній програмі значну частину присвячено економіці, правосуддю, демократії,
– зазначив він.
Резніков наголосив, що у деяких європейських столицях досі дивляться на стосунки з Україною через призму Москви.
"Нам потрібно досягти такого рівня взаємосумісності у різних сферах, щоб у них самих виникало питання – чому Україна досі не в НАТО? Адже наші партнери знають, що ми не тільки готові вчитися, але й можемо багато чому навчити", – підкреслив міністр оборони.
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Він зауважив, що наша армія має унікальний досвід, зокрема й у сфері інформаційного протиборства та кібероборони.
Щоб рух у цьому напрямку пришвидшити, треба змінити підхід. Треба усвідомити, що натівські стандарти – це не питання міжнародної співпраці, це питання нашого внутрішнього самовдосконалення та розвитку. Нам самим це потрібно і вигідно,
– сказав очільник Міноборони.
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