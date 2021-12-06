В інтерв'ю Резніков пояснив, що вступ України до НАТО — це політичне рішення на основі консенсусу 30 країн.

Важливо Не думаю, що Москві поступляться, – російський правозахисник про переговори Байдена й Путіна

За його словами, колись це рішення обов'язково ухвалять. Однак наразі 3 країни не підтримують це рішення.

Але поки рішення формується, не слід чекати. НАТО – це не тільки військовий блок. У Річній національній програмі значну частину присвячено економіці, правосуддю, демократії,

– зазначив він.

Резніков наголосив, що у деяких європейських столицях досі дивляться на стосунки з Україною через призму Москви.

"Нам потрібно досягти такого рівня взаємосумісності у різних сферах, щоб у них самих виникало питання – чому Україна досі не в НАТО? Адже наші партнери знають, що ми не тільки готові вчитися, але й можемо багато чому навчити", – підкреслив міністр оборони.

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Він зауважив, що наша армія має унікальний досвід, зокрема й у сфері інформаційного протиборства та кібероборони.

Щоб рух у цьому напрямку пришвидшити, треба змінити підхід. Треба усвідомити, що натівські стандарти – це не питання міжнародної співпраці, це питання нашого внутрішнього самовдосконалення та розвитку. Нам самим це потрібно і вигідно,

– сказав очільник Міноборони.

Шлях України до НАТО: головне

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

12 червня 2020 року НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей. Це надає низку переваг: більше можливостей брати участь у військових навчаннях НАТО, обмінюватися інформацією та набутим досвідом

Президент Володимир Зеленський 4 квітня привітав НАТО з річницею та нагадав, що чекає на План дій щодо членства. Глава держави 16 квітня зазначив, що міжнародні партнери мали б перейти до дій щодо членства України у ЄС і НАТО.