Готовиться надо всегда, – Игнат о возможных ракетных обстрелах на следующей неделе

Оккупанты могут нанести новый ракетный удар, который приведет к блекауту. Спрогнозировать дату атаки невозможно, но враг делает ее с определенной периодичностью.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Следующая неделя уже завтра. Готовимся всегда. Можно ожидать этих ударов, поэтому расслабляться не нужно", – рассказал Игнат.

Украина постоянно отслеживает опасность

Как отметил спикер, Украина реагирует на все сообщения об опасности из воздуха. В частности, 26 ноября, когда суда Ту-95 дважды слетали с аэродрома Энгельс в России, в Украине была воздушная тревога. Игнат рассказал, что это оказались учебные полеты, но могли быть и боевые.

Говорить заранее невозможно. Неизвестно, когда будут новые обстрелы. Понятно, что противник наносит их с определенной периодичностью. Это можно проследить по статистике. Нет информации, когда именно снова будут обстрелы. Готовиться нужно всегда, – подчеркнул Игнат.

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