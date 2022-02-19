Украина хочет мира, Россия говорит, что не хочет наступать – кто-то врет, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский начал выступление на безопасностной конференции в Мюнхене. Его приветствовали аплодисментами.
Президент в очередной раз подчеркнул, что для нашего государства существует серьезная угроза. Но Украина, как и весь мир, хочет мира, передает 24 канал.
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Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет нападать. Кто-то из нас врет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза,
– подчеркнул Зеленский.
В выступлении на украинском языке перед иностранными представителями он обратил внимание, что 2 дня назад посещал Донбасс.
Он назвал линию разграничения между Украиной и временно оккупированными территориями юридической. Фактически, по словам президента, это разграничение между миром и войной. С одной стороны там детский сад, а с другой – снаряд, который в него попал.
Другие заявления Зеленского на конференции по безопасности
- Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что Украина сейчас выступает надежным щитом для мира.
- Он также прокомментировал циничные атаки боевиков в Станице Луганской, где обстреляли детский сад.
- Президент заявил, что в настоящее время вблизи границ Украины сконцентрировано 150 тысяч войск России. По его словам, система безопасности нуждается в обновлении.