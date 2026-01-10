Зеленский назвал один из ключевых приоритетов Украины в отношении России
- Украина стремится блокировать поставки России компонентов для ее вооружения и расширять санкции против нее.
- Владимир Зеленский отметил, что Россия остается источником войны и заслуживает соответствующих санкций.
Одним из приоритетов для Украины остается блокирование поставок России компонентов для производства вооружений и расширение против нее санкций со стороны партнеров Киева.
Такое заявление в субботу, 10 января, во время обращения сделал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
Почему усиление санкций против России важно?
Президент Украины констатировал, что российское производство ракет и беспилотников, которыми и атакует наши города, значительно зависит от поставок компонентов из других стран, и это касается всего вражеского вооружения.
Это оружие, которое строится на компонентах, которые сама Россия не производит. И поэтому блокирование поставок и расширение санкций – это один из ключевых наших приоритетов. Это должно быть приоритетом также у партнеров, наши институты должны работать для этого активнее,
– сказал он.
Владимир Зеленский отметил, что исключительно Россия остается источником этой войны и причиной затягивания, из-за чего заслуживает все удары и давление в ответ за все преступления против людей, партнеров и дипломатии.
Как усиливают давление на Россию?
На днях США захватили два российских нефтяные танкеры Marinera (Bella) и Sophia в Северной Атлантике и Карибском море, которые были связаны с Венесуэлой и подозревались в перевозке подсанкционной нефти.
В то же время Дональд Трамп подтвердил, что поддерживает законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против России, которые уже прозвали "драконовскими". Однако сейчас он бы не хотел вводить ограничения.
Недавно Европейский совет продлил санкции против Москвы еще на шесть месяцев, а тем временем готовятся новые ограничения. Все действующие экономические санкции ЕС против России будут действовать до 31 июля 2026 года.