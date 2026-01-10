Зеленский назвал один из ключевых приоритетов Украины в отношении России

Одним из приоритетов для Украины остается блокирование поставок России компонентов для производства вооружений и расширение против нее санкций со стороны партнеров Киева.

Такое заявление в субботу, 10 января, во время обращения сделал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

Смотрите также Санкции не действуют: российский НПЗ в Сербии возобновляет импорт нефти

Почему усиление санкций против России важно?

Президент Украины констатировал, что российское производство ракет и беспилотников, которыми и атакует наши города, значительно зависит от поставок компонентов из других стран, и это касается всего вражеского вооружения.

Это оружие, которое строится на компонентах, которые сама Россия не производит. И поэтому блокирование поставок и расширение санкций – это один из ключевых наших приоритетов. Это должно быть приоритетом также у партнеров, наши институты должны работать для этого активнее,

– сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что исключительно Россия остается источником этой войны и причиной затягивания, из-за чего заслуживает все удары и давление в ответ за все преступления против людей, партнеров и дипломатии.

Как усиливают давление на Россию?