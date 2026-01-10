Таку заяву у суботу, 10 січня, під час звернення зробив президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.
Чому посилення санкцій проти Росії важливе?
Президент України констатував, що російське виробництво ракет та безпілотників, якими та атакує наші міста, значно залежить від постачання компонентів з інших країн, і це стосується всього ворожого озброєння.
Це зброя, яка будується на компонентах, які сама Росія не виробляє. І тому блокування постачання та розширення санкцій – це один із ключових наших пріоритетів. Це має бути пріоритетом також у партнерів, наші інституції мають працювати для цього активніше,
– сказав він.
Володимир Зеленський наголосив, що виключно Росія залишається джерелом цієї війни та причиною затягування, через що заслуговує на всі удари та тиск у відповідь за всі злочини проти людей, партнерів і дипломатії.
Як посилюють тиск на Росію?
Днями США захопили два російські нафтові танкери Marinera (Bella) та Sophia у Північній Атлантиці та Карибському морі, які були пов'язані з Венесуелою та підозрювалися у перевезенні підсанкційної нафти.
Водночас Дональд Трамп підтвердив, що підтримує законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії, які вже прозвали "драконівськими". Однак зараз він би не хотів запроваджувати обмеження.
Нещодавно Європейська рада продовжила санкції проти Москви ще на шість місяців, а тим часом готуються нові обмеження. Усі чинні економічні санкції ЄС проти Росії діятимуть до 31 липня 2026 року.