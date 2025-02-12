План "Б": Зеленский рассказал, что будет с армией, если Украину не примут в НАТО

Украина будет самостоятельно усиливать свою армию, если ее не примут в НАТО. Для дальнейшей безопасности украинское войско должно быть обеспечено необходимым количеством личного состава и хорошим оружием.

Об этом 24 Канал пишет, ссылаясь на слова президента Владимира Зеленского в интервью The Economist.

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Как Украина может обеспечить себе безопасность без НАТО

Президент отметил, что если Украину не возьмут в НАТО, то в армии могут удвоить количество военных. Для завершения войны и усиления обороноспособности Украина должна получить гарантии безопасности, которые полностью зависят от Дональда Трампа.

Если Украина не будет в НАТО, это означает, что Украина будет строить НАТО на своей территории. Значит, нам нужна такая же многочисленная армия, как сегодня у россиян. А для всего этого нам нужны оружие и деньги. И мы будем просить об этом США,

– сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что переговоры с Россией не возможны без устойчивой безопасности. Эти гарантии Украине могут предоставить партнеры. От Европы она может получить финансирование на развитие армии, а от США – "конкретные виды оружия", в частности системы ПВО и дальнобойные ракеты.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что гарантии безопасности для Украины невозможны без поддержки США. Без Соединенных Штатов, эти гарантии, по его словам, "не будут реальными". Более того, некоторые СМИ пишут, что без посредничества США Украина может не выстоять перед требованиями России и завершить войну капитуляцией.