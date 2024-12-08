Украина хочет заключить соглашение, чтобы прекратить это безумие, – Трамп

Дональд Трамп призвал к переговорам и немедленному прекращению огня в Украине. Новоизбранный президент США заявил, что наше государство хотело бы заключить соглашение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

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Трамп заявил, что Украина хочет заключить соглашение

Новоизбранный президент США заявил, что Россия потеряла около 600 000 солдат – убитыми и ранеными в войне, которая никогда не должна была начаться. Трамп убежден, она "может продолжаться вечно".

В то же время отметил, что Россия сейчас находится в ослабленном состоянии из-за войны и плохой экономики.

Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие,

– заявил Дональд Трамп.

Также написал, что Украина якобы потеряла "400 тысяч солдат" и гораздо больше гражданских.

Новоизбранный президент США подчеркнул необходимость немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Слишком много жизней потеряно бессмысленно, слишком много семей разрушено, и если это будет продолжаться, это может превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже. Я хорошо знаю Владимира. Пришло его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!

– подчеркнул Трамп.

Важно! Ранее в WSJ писали, что общие потери Украины якобы достигают "около 480 тысяч". Отмечали, что якобы речь идет об "около 80 000 погибших и 400 000 раненых".



Владимир Зеленский опроверг такую информацию. Президент подчеркнул, потери нашего государства значительно меньше, чем писала американская пресса.