Киев и Варшава ведут переговоры по совместным предприятиям для производства боеприпасов

Украина и Польша намерены совместно производить оружие и боеприпасы. Подписали документы.

Мы обсудили с нашими партнерами производство оружия и боеприпасов, информирует 24 Канал. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким.

Кстати говоря От ПВО до МиГ и БТРов: Польша предоставит Украине новый пакет военной помощи

Подписали меморандумы

В присутствии Зеленского и Моравецкого в канцелярии премьер-министра в Варшаве подписали 2 документа по восстановлению Украины и вооружению.

Речь идет о совместном производстве 125-миллиметровых танковых боеприпасов. Премьер отметил, что поляки знают огромную ценность свободы и солидарности, поэтому поддерживают украинцев в их борьбе.

Безопасность всей Европы и безопасность Польши также поставлены на карту в этой войне,

– сказал Моравецкий.

Зеленский добавил, что говорится не только о поддержке, но и сотрудничестве. Для Киева это тоже приоритет.

Помощь Польше

В Польше во время визита Зеленского 5 апреля был подписан протокол о поставках оборонной техники Украине.

Украинский президент рассказал, что в пакет помощи войдут БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО Piorun, МиГи и другое вооружение.