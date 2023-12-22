Украина и Польша согласовали действия по разблокированию границы

Постоянная блокировка границы польскими перевозчиками, которая время от времени приостанавливается и возобновляется, наносит Украине огромный ущерб. Из-за нее страдают и европейские страны. Вечером 22 декабря стало известно, что Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы.

В Киев приехал Павел Ганцаж, новый замминистра инфраструктуры Польши. Он заявил, что удалось добиться прорыва в переговорах. 24 Канал расскажет детали.

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План по разблокированию границы уже есть

Ганцаж встретился с Сергеем Деркачем, заместителем министра инфраструктуры Украины. Вечером говорилось о том, что они согласовывают последние детали. А уже через несколько часов сообщили, что Минвосстановления совместно с новым руководством министерства инфраструктуры Польши согласовало план действий по разблокированию границы.

Украина борется. Но есть также интересы предпринимателей, которые переживают за свое существование и за то, что их будут вытеснять с этого транспортного рынка. Мы пытаемся решить эту проблему,

– сказал Ганцаж.

Также он сообщил, что министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак находится на прямом контакте с протестующими. "Сегодняшняя встреча должна была принести прорыв – реализацию важнейшего для польской стороны", то есть требований предпринимателей, высказался Ганцаж.

Когда разблокируют границу между Украиной и Польшей

Ганцаж надеется, что Дариуш Климчак встретится перед Рождеством с комитетом протестующих и уже к Рождеству удастся решить проблему.

В украинском министерстве отметили, что на встрече удалось согласовать общие позиции, чтобы разблокировать границу. "Стороны достигли понимания насчет компромиссных решений и их реализации", а следующим этапом должны стать переговоры на уровне министерства инфраструктуры Польши и протестующих – то есть то, о чем говорил Ганцаж.

"Вопрос изменений в текущее Соглашение о либерализации грузовых перевозок не обсуждается", – уточнили в украинском министерстве. Также там сообщили: Министерство восстановления Украины приветствует желание польских чиновников пойти на диалог для разблокирования границы. Решения, над которыми работают обе страны, будут способствовать свободному движению экспорта и импорта через границу.

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