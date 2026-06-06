Украина и Россия договорились обмениваться официальными справками, – Лубинец

Между Украиной и Россией разорваны дипломатические отношения. Однако было принято решение на уровне омбудсманов обеих стран обмениваться официальными справками.

Об этом сообщил Дмитрий Лубинец.

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О чем договорились Лубинец и Лантратова?

дмитрий Лубинец 5 июня встретился с российским уполномоченным по правам человека Лантратовой.

"Разговор был непростым, но этот диалог и гуманитарный трек в целом надо расширять", – отметил украинский омбудсмен.

В частности, была достигнута договоренность о новой инициативе по справкам.

Лубинец рассказал, что достаточно часто поступают запросы о получении официальных справок, документов из архивов с территории России и тому подобное.

Мы подняли вопрос, можем ли мы обмениваться этакими официальными справками. Это было поддержано, и это такое станет дополнительным инструментом,

– отметил он.

Поэтому украинцы в случае необходимости получить справку с российской территории, например, для оформления пенсионного стажа, смогут официально получить ее.

Соответственно эта услуга будет действовать и для россиян.

Напомним, что омбудсмены Украины и России также договорились о:

верификации и возвращении военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц;

передаче писем и пакетов от военнопленных;

взаимных посещениях и проверке условий содержания;

работу над воссоединением семей;

установление судьбы лиц, пропавших без вести.

Эта встреча прошла в день очередного обмена военнопленными 5 июня. Омбудсман рассказал, что переговоры продолжались около 3 часов.