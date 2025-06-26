Украина и Россия провели новый этап обмена пленными

Россия и Украина 26 июня провела новый этап обмена пленными. Вернулись бойцы, которые долгое время находились во вражеском плену.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его телеграм-канале.

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Что известно о новом этапе обмена пленными

Владимир Зеленский отметил, что 26 июня в рамках нового этапа обмена пленными на родину вернулись воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Большинство из них были в плену с 2022 года.

Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом,

– сказал президент Украины.

26 июня состоялся новый этап обмена пленными / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что во время этого этапа на родину была возвращена группа защитников, в возрасте до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.

Значительная часть из военнопленных попала в плен во время обороны Мариуполя. Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС.

К слову, прошлый этап обмена пленными между Украиной и Россией состоялся 20 июня. Количество защитников, которых вернули на родину в рамках большого обмена, пока не называют из соображений безопасности.