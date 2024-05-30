Зеленский и Байден подпишут соглашение по безопасности: в СМИ назвали возможную дату

За несколько дней до Саммита мира президент Украины Владимир Зеленский и президент США могут подписать соглашение по безопасности. Это может произойти в Италии в кулуарах встречи G7.

Об этом пишет СМИ со ссылкой на неназванные источники среди чиновников США. Точная дата подписания соглашения по безопасности пока неизвестна.

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Украина и США подпишут соглашение по безопасности

Как пишут в СМИ, Украина и США подпишут соглашение по безопасности в Италии накануне Саммита мира. Вероятно, подписание состоится в кулуарах встречи "Большой семерки".

За несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии в следующем месяце,

– пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники среди должностных лиц США.

Как отмечают журналисты, это соглашение по безопасности станет важнейшим среди других, ведь документы предусматривают обязательства по досрочной поддержке, в частности военной, а также обмен разведывательными данными и экономическую помощь. В то же время точно неизвестно, в какой день состоится подписание соглашения, но саммит G7 запланирован на 13 – 15 июня.

Издание добавляет, что соглашение заключили в течение последних недель, что "отметились все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном".

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