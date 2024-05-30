Зеленский и Байден подпишут соглашение по безопасности: в СМИ назвали возможную дату
Источник:Financial Times
За несколько дней до Саммита мира президент Украины Владимир Зеленский и президент США могут подписать соглашение по безопасности. Это может произойти в Италии в кулуарах встречи G7.
Об этом пишет СМИ со ссылкой на неназванные источники среди чиновников США. Точная дата подписания соглашения по безопасности пока неизвестна.
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Украина и США подпишут соглашение по безопасности
Как пишут в СМИ, Украина и США подпишут соглашение по безопасности в Италии накануне Саммита мира. Вероятно, подписание состоится в кулуарах встречи "Большой семерки".
За несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии в следующем месяце,
– пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники среди должностных лиц США.
Как отмечают журналисты, это соглашение по безопасности станет важнейшим среди других, ведь документы предусматривают обязательства по досрочной поддержке, в частности военной, а также обмен разведывательными данными и экономическую помощь. В то же время точно неизвестно, в какой день состоится подписание соглашения, но саммит G7 запланирован на 13 – 15 июня.
Издание добавляет, что соглашение заключили в течение последних недель, что "отметились все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном".
С какими странами Украина уже подписала соглашения по безопасности
- Во время зарубежного визита 27 – 28 мая Владимир Зеленский подписал соглашения по безопасности с лидерами 3 стран. Речь идет об Испании, Португалии и Бельгии.
- Во время визита в Латвию 11 апреля 2024 года Владимир Зеленский также подписал соглашение по безопасности с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
- К слову, первой страной, с которой Украина подписала соглашение по безопасности, стала Великобритания. Так, 12 января 2024 года во время визита британского премьера Риши Сунака в Киев страны подписали соглашение по безопасности.
- Соглашение между Украиной и Великобританией формализует договоренности по безопасности, которые есть на сегодня, гарантирует долгосрочную поддержку, а также предусматривает 3 компонент, который предотвращает новое нападение России.
- В общем, Украина подписала соглашения по безопасности с 12 странами: Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Португалия, Бельгия.