У Украины действительно есть четкий план, – в НАТО высоко для ВСУ оценили ситуацию на фронте

Встреча высокопоставленных чиновников НАТО в Брюсселе показала: среди партнеров Украины усталости от войны нет, как об этом говорит пропаганда Кремля. В то же время в Альянсе подчеркивают, что Киев имеет четкий план.

Собственно, 29 ноября состоялось заседание Совета Украина – НАТО. Общаясь с прессой на условиях анонимности, один из чиновников Североатлантического альянса высоко оценил действия Сил обороны нашего государства.

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Украина четко планирует, как добиться успеха

По словам чиновника, Генштаб ВСУ имеет четкий план, реализуемый на фронте, даже несмотря на ограниченную поддержку со стороны Запада. В частности, в отражении широкомасштабных военных атак России и контрнаступательных операциях

У украинцев есть план, и они его реализуют. Но это действительно очень-очень тяжело – воевать с россиянами даже с поддержкой, которую Запад оказывает Украине,

– констатировал он.

Как отметил чиновник НАТО: "То, что делают украинцы, – это невероятно". Как отмечают журналисты, чиновник вспомнил об успехах Украины в 2022 году.

Обратите внимание! Анонимное должностное лицо акцентировало, что нашему государству в прошлом году удалось освободить значительную часть территорий, а в этом году провести немало успешных операций в Черном море.

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