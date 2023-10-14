Однажды мы увидим это в новостях – Ступак объяснил сложность изготовления дальнобойных ракет

На днях Михаил Подоляк заявил, что у Украины есть экспериментальные образцы дальнобойных ракет, которые способны поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Однако для того чтобы они появились на вооружении ВСУ, нужны большие инвестиции.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он уверен, что, несмотря на значительные вызовы, украинские дальнобойные ракеты еще примут участие в нынешней войне.

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Вызовы ракетостроения

Главная проблема в производстве ракетного вооружения состоит в необходимости масштабировать производство.

"Представим, что был сделан первый экземпляр ракеты. Это здорово, но теперь его нужно испытать. Примерного экземпляра недостаточно, чтобы после одного успешного испытания начинать серию. Ведь во время испытаний любого нового оружия постоянно возникают проблемы", – подчеркнул бывший служащий.

Иван Ступак о вызовах перед ракетной программой Украины

Это может быть недостаточная точность ракеты или проблема с отдельными деталями, влияющими на ее полет. После того как эти проблемы обнаруживают, производитель должен доработать свое изделие. В то же время масштабирование производства стоит значительных денег, которых у Украины пока нет.

: Украина тратит на оборонные нужды всю доходную часть своего бюджета, которая составляет более 50% всех расходов (1 685 млрд гривен). В то же время, все невоенные бюджетные расходы покрываются благодаря макрофинансовой помощи партнеров.

Еще одним вызовом в изготовлении собственных ракет является возможность России наносить ракетные удары по всей территории Украины. И Россия использует эту возможность, атакуя украинские промышленные объекты, о чем в сентябре открыто заявил Алексей Данилов.

"Однако несмотря на эти вызовы, я верю, что украинской оборонной промышленности удастся масштабировать производство дальнобойных ракет. Однажды мы увидим в новостях, что украинские ракеты долетели до российских военных объектов", – убежден Ступак.

Каким дальнобойным оружием владеет Украина сейчас