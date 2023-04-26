У Зеленского заявили, что Украина может бить по оккупированным территориям: Запад дал добро

В начале полномасштабной войны украинские партнеры крайне осторожно относились к событиям на фронте, особенно это касалось ударов по оккупированным территориям. Теперь ситуация изменилась.

Партнеры говорят, что Украина имеет полное право наносить удары по любым российским целям на оккупированных территориях. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Хотя первые полгода войны позиция была другой, в частности, относительно Крыма и Донецка. Подоляк напомнил, что Украина является инициативным членом антироссийской коалиции. То есть, мы не ведем войну сами, мы общаемся с партнерами.

Вместе с партнерами обсуждают шаги и цели. Это открытая информация.

Россия обвинила Украину в атаках по Крыму

Отметим, что речь идет только об ударах по военным объектам врага. Украина никогда не бьет по гражданской инфраструктуре. Вместо этого Россия заявила об атаке на Черноморский флот в Севастополе 24 апреля и обвинила Украину в обстреле гражданских объектов.

В ГУР МО назвали подобные обвинения "лживой манипуляцией", наше государство придерживается международных обязательств.

События в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с зерновым соглашением, предусматривающим украинские порты и гражданские порты.