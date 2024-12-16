Силы обороны имели успех возле Купянска, а Россия – на 5 участках фронта, – Deep State

Россияне продолжают наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях. К сожалению, зафиксировано продвижение врага в районе Покровска, Большой Новоселки и Часового Яра.

️Украинские воины героически держат оборону, пытаясь не дать врагу совершить прорыв. Как рассказали в Deep State, на Купянском направлении защитники имели успех, передает 24 Канал.

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Как изменилась карта фронта за сутки

Так, Силы обороны выбили врага из Колесниковского леса южнее Купянска и закрепились. Это важная тактическая победа, которая не дает противнику закрепиться у реки Оскол на дороге Кившаровка – Боровая.

Успех ВСУ в районе Колесниковки: смотрите на карте

Обратите внимание! На Купянском направлении ситуация остается напряженной. Там враг в дальнейшем удерживает и расширяет пладцарм на западном берегу реки Оскол в районе Масютовки и постепенно приближается к поселку Двуречная.

Тем временем оккупанты имели продвижение в Донецкой области. Враг прошел вперед у Часового Яра, а также имел успехи в районе Даченского в направлении Покровска.

Враг штурмует Часов Яр: смотрите на карте

Противник не оставляет попыток прорваться в Покровск: смотрите на карте

Больше всего достижений захватчики имеют на Времовском направлении. Там они продвинулись в Новом Комаре, возле Сторожевого и Зеленовки, что способствует дальнейшему наступлению на Великую Новоселку, которая является последним крупным населенным пунктом перед выходом на границы Днепропетровщины.

Враг зашел в Новый Комарь: смотрите на карте

Россияне атаковали возле Сторожевого: смотрите на карту

Оккупанты наступали в районе Зеленовки: смотрите на карту