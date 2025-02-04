Украинские Су-27 получили новую почти 500-килограммовую управляемую авиабомбу

Украина получила новое вооружение. Это управляемая авиабомба, весом 1000 фунтов, которое несут истребители Су-27.

Украинские Су-27 начали использовать 454 килограммовые бомбы Mark 83, которые адаптировали под комплект планирования и коррекции JDAM-ER. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Aviationist.

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Комплекс могли создать специально

Украинские истребители Су-27 начали сбрасывать высокоточные планирующие авиабомбы на позиции россиян.

Интересно, что ранее было известно лишь о существовании вариантов комплектов JDAM-ER для 500-фунтовых и 2000-фунтовых авиабомб. Они получили названия GBU-62 и GBU-64, соответственно.

Что известно о JDAM-ER Это специальный комплект, который превращает обычные бомбы в управляемые благодаря тому, что комплекс оборудован аэродинамическими комплектами с наведением по GPS. JDAM начали эксплуатировать в 1999 году.

В США никогда не упоминали о готовом варианте комплекта JDAM-ER для бомб весом 1000 фунтов. Существуют предположения, что такой комплекс могли создать специально для украинской армии.