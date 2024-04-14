ВСУ сбрасывают с дронов древнеримское оружие, чтобы останавливать российские грузовики, – Forbes

На поле боя российские захватчики не оставляют попыток наступления на украинские позиции. Однако сейчас оккупанты столкнулись с новой угрозой, которую сбрасывают с наших дронов.

Речь идет о металлическом оружии "caltrops" (кальтропы). Это новое гениальное использование древнего римского оружия, которое создает проблемы для и без того перегруженной российской цепочки поставок, останавливая транспортные средства, чтобы их могли поразить дроны-бомбардировщики.

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Теперь россияне должны смотреть как вниз, так и вверх

Forbes пишет, что FPV-дроны регулярно поражают российские транспортные средства материально-технического обеспечения, которые перевозят поставки для войск на передовой.

Отмечается, что боеприпасы, продовольствие и другие припасы можно пронести через опасную зону только запаковать их в микроавтобусы УАЗ-452 "Буханка" и мчаться на максимальной скорости. Однако теперь водителям приходится смотреть не только вверх, но и вниз.

Украинские дроны сбрасывают на россиян кальтропы / Фото из соцсетей

Украинские дроны усеяли дороги четырехугольным металлическим оружием, устроенным так, что в какую бы сторону они не падали, одна точка всегда направлена вверх.,

– утверждает издание.

Что известно об этом изобретении

Кальтропы можно датировать по меньшей мере 313 годом до нашей эры, когда армия Александра Македонского использовала их против персидской кавалерии. Их называют еще "ловцами пяток". Они в различных формах использовались на протяжении всей древней и средневековой эпохи и получили новое дыхание во время Второй мировой войны - они использовались движением сопротивления в Европе как способ повреждения автомобильных шин.

Хотя в 2022 году украинцы массово изготавливали кальтропы, это были большие версии, которые в основном устанавливали вручную. Однако недавно в соцсетях появились видео, в которых россияне жаловались, что ВСУ буквально засыпают такими шипами прифронтовые дороги.

Обычно российские военные перевозят запасы ночью, когда опасность атак с FPV меньше, но во время движения на высокой скорости вероятность обнаружить на дороге кальтропы невелика. Автомобиль, попавший в аварию, может потерять управление и разбиться.

Однако главная опасность исходит от украинских дронов, которые ждут свою "добычу" и сбрасывают бомбы, как только машина останавливается. Как отмечают украинские военные, кальтропы – простой и недорогой способ остановить грузовик, так что его можно добить дроном.