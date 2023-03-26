Украина начала использовать пакистанские снаряды Yarmuk: Исламабад пока это не комментирует

Украинские защитники получили пакистанские снаряды Yarmuk. Предполагается, что Украина получила их не как прямую помощь от Пакистана. Официальных заявлений от страны не было.

Использование снарядов Yarmuk показал Генеральный штаб ВСУ 25 марта. Никаких комментариев не было.

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Известно, что реактивные 122-мм снаряды Yarmuk производит Pakistani Ordnance Factories – пакистанская компания.

Предполагается, что эти снаряды – не прямая помощь Украине со стороны Пакистана. Возможно, Yarmuk – закупки союзников Украины. В частности, помочь могла Великобритания. Известно, что страна устроила свой "воздушный мост" между Пакистаном и Румынией. Так доставляли засекреченные грузы.

Ранее СМИ сообщили, что Пакистан направил через Германию снаряды для реактивных систем. В то же время в Пакистане опровергли это сообщение.

Польша увеличит производство снарядов

Матеуш Моравецкий – премьер-министр Польши – заявил, что Польша в несколько раз увеличит производство боеприпасов. Официальная Варшава делает это, чтобы помочь Украине покрыть потребность в снарядах. В частности, для этого планируется открыть несколько тысяч дополнительных вакансий. Кроме того, Польша надеется, что инициативу поддержат частные компании.