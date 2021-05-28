Украина из своих источников узнает детали разговора Байдена с Путиным, – ОП

Украина узнает подробности о встрече Джо Байдена и Владимира Путина. В офисе Президента заверили, что для этого у власти есть достаточно источников.

Киев имеет не только дипломатические, но и закрытые каналы информации. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По его словам, власти Украины точно получат информацию о разговоре Путина и Байдена. Прежде всего – именно от администрации президента США.

А также по каналам, которые имеет Андрей Ермак (глава ОП – 24 канал) и даже медийным каналам, немного позже,

– пояснил Подоляк.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский может пообщаться по телефону с Байденом перед его встречей с Путиным. У президентов обсуждают такую возможность.

Когда и где встретятся Байден и Путин

Американский и российский лидеры встретятся 16 июня в Женеве. Туда Байден приедет на саммит с лидерами ЕС.

По информации СМИ, разговор Байдена и Путина может состояться в женевском отеле InterContinental.

У Байдена рассказали, что прежде всего политики будут обсуждать двусторонние отношения США и России.