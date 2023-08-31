"Ждет Севастополь и Камчатка": Данилов показал видео запуска новой украинской ракеты

Президент Зеленский не раз заявлял, что Украина пытается увеличить производство оружия. Алексей Данилов поделился видео, которое свидетельствует о том, что речь идет и об изготовлении дальнобойных ракет.

Президент Зеленский по результатам селекторного совещания сообщил, что Украина уже начала успешно применять дальнобойное оружие собственного производства, способное поражать цель в 700 километрах. Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил слова главы государства поразительным видео.

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Украина производит собственные ракеты

Данилов подчеркнул, что Украине удается производить собственные ракеты. Они уже прошли соответствующии испытания.

Ракетная программа Президента Украины в действии. Испытания успешны, применение эффективно.

Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт,

– пошутил секретарь СНБО.

Украинцы готовятся уничтожать оккупантов собственным оружием: видео

Оружие нашего производства уже работало в Крыму

23 августа Силы обороны уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму. Вместе с установкой "к Кобзону" отправился и личный состав "Триумфа". Впоследствии Алексей Данилов рассказал, чем именно был ликвидирован российский комплекс. Он заметил, что это была новая современная ракета украинского производства. Секретарь СНБО, впрочем, не уточнил, была ли это совершенно новая разработка или только модификация уже имеющегося вооружения.

Он лишь отметил, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.