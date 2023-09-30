Это новый этап войны: Гудыменко рассказал, как изменилось оружие и тактика боев

На календаре украинцев 584 сутки полномасштабной агрессии России и за это время наше государство сделало множество вещей, которые раньше казались невозможными. Удары по Черноморскому флоту, военным объектам на территории Крыма и страны-агрессора – это только начало исторических событий, которыми уже восторгается мир.

Каждый день украинские военные превосходят сами себя. Военнослужащий ВСУ, глава украинского объединения "Мечта" Юрий Гудыменко охарактеризовать 24 Каналу стадию войны, на которой сейчас находится Украина.

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В Украине продолжается первая в 21 веке по-настоящему позиционная война. На наших глазах меняется война, однако нам кажется, будто все просто происходит и мы не успеваем проанализировать. В то же время, все наши западные партнеры внимательно следят и записывают то, как меняется война.

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Взрывной этап

Оказывается, что до начала полномасштабного вторжения роль дронов была недооценена миром. Никто не мог представить, что большой Черноморский флот может потерять свой флагман, БДК и подводную лодку из-за страны, у которой де-факто нет флота.

Это новый этап войны и она выглядит именно так,

– заметил Гудыменко.

На этом этапе Украина отрабатывает новое оружие. К примеру, у россиян хорошие беспилотники и враг умеет их использовать. Дроны производятся на заводах и они внесены во все нормативно-правовые документы.

Оккупанты работают с БПЛА достаточно давно, поэтому знают их плюсы и минусы, а также могут их модифицировать. У россиян всего несколько видов этих беспилотников, не больше 10, и они с ними работают,

– сказал военнослужащий ВСУ.

У нашего государства кардинально другой подход. Украинцы вынужденно пошли другим путем. У нас много видов совершенно разных беспилотников. В настоящее время Украина проходит этап взрывного роста номенклатуры. Со временем этот перечень уменьшится, и тогда мы будем масштабировать количество вооружения.

"Это очень интересно. Когда историки будущего будут анализировать эту войну, многие школьники будут ненавидеть ее из-за огромного количества дат и событий", – отметил Гудыменко.

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