У Японии есть свои претензии к России, – Свитан о намерениях Токио помогать Украине

Япония оказывает существенную финансовую помощь Украине в течение полномасштабной войны. У них так же есть свои претензии к России.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что Япония является чрезвычайно прагматичным государством. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что сейчас необходимо помогать Украине.

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Украина и Япония имеют общие интересы

Как подчеркнул Свитан, и Украина, и Япония имеют общую важную задачу – достичь распада России. Ведь известно, что у Токио также есть территориальные претензии к стране-агрессору. И речь идет не только о Курильских островах.

Сюда еще следует добавить Сахалин. Это тоже японский остров. Он где-то 100 лет назад входил в Зеленый Клин, где жили десятки тысяч украинцев. Японцы явно заинтересованы в том, чтобы когда-то эти территории наконец-то вернулись к ним,

– сказал Свитан.

Важно, что в Украину приезжают именно японские должностные лица. Это говорит о том, что Токио будет систематически поддерживать наше государство. Там прекрасно осознают, что обе страны имеют общие цели, связанные с поражением России.

Отношения Украины и Японии: коротко