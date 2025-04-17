"Уничтожено 108% довоенных запасов танков": Украина истощает врага, но ему помогает союзник

Россияне ведут войну с Украиной более трех лет и исчерпали свои запасы оружия. Сегодня важным источником поставок вооружения и техники для россиян является Северная Корея.

Об этом рассказал 24 Каналу Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, отметив, что каждый второй снаряд, который сейчас использует российская армия против Украины, является северокорейского производства. Также Пхеньян заработал на войне в Украине более 20 миллиардов долларов, которые ему заплатила Москва за поставки боеприпасов.

К теме КНДР расширяет военное производство – это доказали спутниковые снимки

Были вынуждены просить оружие

Жмайло заметил, что россияне истощили свой потенциал по военной технике.

Украиной уничтожено 108% довоенных запасов танков России. То есть включая 8% расконсервированных,

– сообщил он.

О нехватке техники у россиян свидетельствует и тот факт, что недавно пришла информация с Покровского направления, что там они начали использовать еще более старые танки – Т-55.

Также ВСУ ликвидировали половину боевых бронированных машин врага. Кроме того, несмотря на то, что Украина имеет меньше артиллерийских стволов, однако наши артиллеристы намного точнее, чем российские. По статистике Генштаба, украинские силы ежесуточно системно уничтожают именно российские стволы.

Именно поэтому, по его словам, россияне были вынуждены расширять линейку и просить оружие у Северной Кореи, которое они не использовали. Это в частности касается систем залпового огня соизмеримых еще с советскими "Градом" и "Ураганом" – 240-миллиметровый М1989 "Коксан".

Также оккупанты просили дальнобойную ствольную артиллерию, в частности самоходные артиллерийские установки "Коксан" калибром 170 миллиметров, которые не использует российская армия. Так же это оружие уничтожалось Силами обороны,

– отметил он.

Очень часто с северокорейскими артиллерийскими стволами на фронт направляются специалисты из КНДР. Также много снарядов 1950 – 1970-х годов производства детонируют и разрываются в стволах. Отчеты об этом скрупулезно собираются и передаются в Пхеньян.

Также есть предположение, что в усовершенствовании этого оружия участвуют китайские специалисты. Известно, что на стороне России воюют китайские диверсионные, которые так же получают доступ к высокотехнологичной войне.

Например, ракеты – аналоги российских "Искандеров", которые поставляются из Северной Кореи, – KN-23 имели худшее качество, чем "Искандеры". Ранее их отклонение от попадания в цель составляло от 500 метров до 1,5 километров.

Однако вследствие этих усовершенствований они стали намного точнее. Это касается и северокорейских снарядов,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Поэтому, по его словам, гонка технологии продолжается, и в ней против Украины участвует союз России и КНДР.

Напомним, что по словам военного эксперта Романа Свитана, благодаря, в частности, вооружению из КНДР российская армия в 2023 году смогла проводить наступательные действия, ведь к тому времени очистила уже все свои склады.