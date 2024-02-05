Украина может в корне изменить ход войны: как это уже начали реализовывать

Война России с Украиной требует новых решений, которые могут существенно изменить ситуацию. Украинская сторона уже поняла, как это возможно сделать и начала постепенно реализовывать план.

Это можно понять по тому, как ярко пылает "хлопок" в России. Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу подробнее о том, что именно влияет на ход войны.

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Эффективность дронов в войне

Первую мировую войну изменила разработка Великобритании – танки. Благодаря им удалось сломать позиционную войну. В современном мире война стала более технологичной. И то, что сегодня может стать настоящим гейм-чейнджером, – уже существует. Речь идет о беспилотниках.

Они уже показывают эффективность. Сейчас в ГУР и СБУ хорошая, здоровая конкуренция, кто "замочит" больше кораблей черноморского флота в Черном море. Думаю, они сами для себя производят дроны, которые изменили историю в Черном море,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Одним из замечательных примеров работы беспилотников по черноморскому флоту России – это уменьшение фактически до нуля обстрелов "Калибрами". Россияне просто боятся выводить ракетоносители в море.

"Это показывает, что асимметричными действиями Украина может изменить ход войны. Здесь полностью стоит поддержать Валерия Залужного, который пишет, что у нас недостаточно живой силы, поэтому должна быть механизация", – отметил политолог.

Война на территории России

колонке для CNN Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный писал о важности использования беспилотников, ведь они позволят повысить степень бесконтактности ведения боевых действий и уменьшить потери.

Генерал Залужный также писал о том, что в Украине есть проблемы с производством оружия, потому что есть монополизация рынка. Загородний пояснил, что говорится о том, что Укроборонпром в нынешнем виде не может производить то количество оружия, которое нужно ВСУ.

Я считаю, что Укроборонпром должен быть ликвидирован как структура, а его подразделения должны сами получать деньги от Министерства обороны. Им не нужны никакие указания от прослойки людей, которые ни черта не смыслят в производстве оружия. И, конечно, надо привлекать частников,

– подчеркнул политолог.

В частности, Нацбанк должен давать рефинансирование под кредитование конкретных программ, которые утвердило правительство. А само правительство должно было бы решить проблемы с секретностью этих предприятий. Не решен также вопрос с налогообложением прибыли предприятий ВПК.

"Украина это все уже постепенно начинает реализовывать. Перенос войны на территорию России – это вопрос выживания Украины, потому что россияне не чувствуют войны вообще. А вот когда, например, уничтожат звенья нефтеперерабатывающих предприятий – это уже будет очень тяжело для них", – подытожил Загородний.

Удары беспилотниками по России: последние новости

Днем 4 февраля неспокойно было в Курской области. Ее губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки беспилотников в поселке Теткино повреждены инфраструктурные объекты связи.

А вот утро 3 февраля для россиян было действительно "взрывным". В Волгограде прогремели взрывы на​​​​​​​ нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл", после чего вспыхнул огромный пожар. Площадь горения составляла 300 квадратных метров. Стоит добавить, что "Лукойл" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. Однако из-за атаки БПЛА он был вынужден частично остановить свою работу.

Глава Главного управления разведки накануне отметил, что​​​​​​​ удары по России будут только усиливаться. Речь идет прежде всего об объектах критической и военной инфраструктуры. Таким образом россияне увидят реальные последствия войны, которые уже на их территории.

Из-за атаки беспилотников СБУ 3 февраля, нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Волгограде частично прекратил свою работу. Это уже не первый такой случай. Добавим, сами россияне уже признают, что экспорт нефтепродуктов и нефти сократился на 30%.