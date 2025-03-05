Насколько Украина может заменить американское оружие собственным производством

В Соединенных Штатах Америки объявили о прекращении военной помощи для Украины. За время полномасштабного вторжения украинский военно-промышленный комплекс значительно развился, что частично может повлиять на обороноспособность ВСУ.

Авиаэксперт, бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что в начале войны в 2022 году Украина имела только 20 производителей ВПК. Сейчас уже есть более 800 компаний, которые занимаются изготовлением беспилотников, средств поражения и систем радиоэлектронной борьбы.

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Возможности украинского ВПК

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что наше государство теперь имеет больше возможностей по собственному производству оружия.

Важно! США приостановили обмен разведданными с Украиной, что может осложнить ее способность наносить удары по российским войскам. В то же время в ЦРУ отметили, что эта пауза является временной. Кроме того, ограничения касаются только данных, которые могут быть использованы для атак на территории России, тогда как информация об оккупированных территориях и в дальнейшем поступает Украине.

По данным исследований украинских технологий, стало известно, что большинство компаний, которые изготавливали оружие, были загружены лишь на 40%.

Если говорить о потребностях на линии боевого соприкосновения, в частности о средствах поражения и связи, то мы (Украина – 24 Канал) их можем обеспечить, но есть вопросы по финансированию и масштабированию,

– сказал авиаэксперт.

Он отметил, если европейские партнеры продолжат финансово поддерживать наше государство, то будет возможность отправлять на фронт нужные средства поражения.

ПВО для защиты Украины

Противовоздушная оборона Украины остается одним из главных вопросов, ведь, из-за масштабов российских атак, систем ПВО и ракет к ним не хватает.

Храпчинский предположил, что может возникнуть проблема с американскими Patriot, но Украина может получать итальянские и французские SAMP/T. Эти зенитно-ракетные комплексы также могут работать против баллистики.

Ракеты к этим системам изготавливают в Европе, но их недостаточно на вооружении ни в Украине, ни в целом, чтобы обеспечить надежную защиту,

– высказался он.

Кроме того, по словам авиаэксперта, большинство самолетов, которые получило наше государство, были из Европы. Сейчас есть возможность, чтобы европейские партнеры увеличили количество поставок истребителей Mirage, а также начали предоставлять самолеты Gripen.

Сочетание украинского с европейским ВПК позволило бы нам закрыть широкий перечень потребностей, которые у нас есть,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Он добавил, если США все же окончательно приостановят военную помощь для Украины, то главной целью нашего государства было и будет оставаться создание мощного военно-промышленного комплекса, который будет иметь надежных европейских партнеров. Все для того, чтобы можно было самостоятельно обеспечивать военные потребности ВСУ.