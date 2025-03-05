Авіаексперт, колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що на початку війни у 2022 році Україна мала лише 20 виробників ВПК. Зараз вже є понад 800 компаній, які займаються виготовленням безпілотників, засобів ураження та систем радіоелектронної боротьби.

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Спроможності українського ВПК

Анатолій Храпчинський підкреслив, що наша держава тепер має більше можливостей щодо власного виробництва зброї.

Важливо! США призупинили обмін розвідданими з Україною, що може ускладнити її здатність завдавати ударів по російських військах. Водночас у ЦРУ наголосили, що ця пауза є тимчасовою. Крім того, обмеження стосуються лише даних, які можуть бути використані для атак на території Росії, тоді як інформація про окуповані території й надалі надходить Україні.

За даними досліджень українських технологій, стало відомо, що більшість компаній, які виготовляли зброю, були завантажені лише на 40%.

Якщо говорити про потреби на лінії бойового зіткнення, зокрема про засоби ураження та зв'язку, то ми (Україна – 24 Канал) їх можемо забезпечити, але є питання щодо фінансування та масштабування,

– сказав авіаексперт.

Він зазначив, якщо європейські партнери продовжать фінансово підтримувати нашу державу, то буде змога відправляти на фронт потрібні засоби ураження.

ППО для захисту України

Протиповітряна оборона України залишається одним із головних питань, адже, через масштаби російських атак, систем ППО та ракет до них зважили бракує.

Храпчинський припустив, що може виникнути проблема з американськими Patriot, але Україна може отримувати італійські та французькі SAMP/T. Ці зенітно-ракетні комплекси також можуть працювати проти балістики.

Ракети до цих систем виготовляють у Європі, але їх недостатньо на озброєнні ні в України, ні загалом, щоб забезпечити надійний захист,

– висловився він.

Крім того, за словами авіаексперта, більшість літаків, які отримала наша держава, були з Європи. Зараз є можливість, щоб європейські партнери збільшили кількість постачань винищувачів Mirage, а також розпочали надавати літаки Gripen.

Поєднання українського з європейським ВПК дозволило б нам закрити широкий перелік потреб, які в нас є,

– зазначив Анатолій Храпчинський.

Він додав, якщо США все ж остаточно призупинять військову допомогу для України, то головною метою нашої держави було і залишатиметься створення потужного військово-промислового комплексу, який матиме надійних європейських партнерів. Все для того, щоб можна було самостійно забезпечувати військові потреби ЗСУ.