Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в новом году Россию ждут еще большие потери. Также ресурсность России в 2025 году будет ограниченной, и многие факторы будут влиять на Владимира Путина не так положительно, как он об этом рассказывает.

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Украина сможет провести пару операций

Свитан заметил, что 2025-й будет для России годом, предшествующим ее распаду. "Черные лебеди", которые "прилетят" в новом году будут связаны именно с Россией. Началось это в 2024 году с Сирии, и продолжится в 2025-м.

Россия, по его мнению, будет терять плацдармы, на которых сейчас находится или участвует в определенных процессах – в Приднестровье, Беларуси, Грузии, Африке, Южной и Центральной Америке, а также на Ближнем Востоке.

Это будет связано с основным действием Дональда Трампа – увеличением добычи нефти в США. Нефть, которая поступит на рынки в большом количестве, снизит примерно вдвое цены на нее. А это уже ударит по российской экономике,

– подчеркнул военный эксперт.

В 2025 году продолжатся боевые действия на линии боестолкновения. Для Украины, по мнению полковника запаса ВСУ, оптимально продолжить выполнение задач, которые были начаты в прошлом году – : было ликвидировано почти 500 тысяч россиян.

Это была основная задача украинской армии, которая была с успехом выполнена в очень сложных условиях,

– подчеркнул он.

Также на 2025 год Украина обеспечена, благодаря партнерам, вооружением и финансированием, и это дает надежду на то, что этот год будет перевыполненным по некоторым позициям по ликвидации российской армии.

В 2025 году сможем провести пару операций. Одна будет связана с нанесением разгромных ударов дальнобойными средствами по россиянам, вероятно в Крыму. Также должна быть наземная операция, осуществить которую позволят запланированные поставки вооружения,

– уверен Роман Свитан.

Поэтому 2025 год будет, по его словам, гораздо позитивнее и в прогнозах, и тем более в результатах. Однако он будет не легким, но с немного лучшей динамикой, чем в прошлом году.

Отметим, что по словам доктора исторических наук Ярослава Грицака, "ключ к миру" держит не Дональд Трамп, а Владимир Путин. Грицак не видит "ни возможности, ни желания, ни маневра для Путина" быстро закончить войну. Тот запустил страшную машину, и теперь должен бежать впереди нее. Если он остановится, то она его раздавит.