Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що у новому році на Росію чекають ще більші втрати. Також ресурсність Росії у 2025 році буде обмеженою, і багато чинників впливатимуть на Владіміра Путіна не так позитивно, як він про це розповідає.

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Україна зможе провести пару операцій

Світан зауважив, що 2025-й буде для Росії роком, що передуватиме її розпаду. "Чорні лебеді", які "прилетять" у новому році будуть пов'язані саме з Росією. Розпочалось це у 2024 році з Сирії, і продовжиться у 2025-му.

Росія, на його думку, втрачатиме плацдарми, на яких зараз перебуває або бере участь в певних процесах – у Придністров'ї, Білорусі, Грузії, Африці, Південній та Центральній Америці, а також на Близькому Сході.

Це буде пов'язано з основною дією Дональда Трампа – збільшенням видобутку нафти у США. Нафта, яка поступить на ринки у великій кількості, знизить приблизно вдвічі ціни на неї. А це вже вдарить по російській економіці,

– підкреслив військовий експерт.

У 2025 році триватимуть бойові дії на лінії боєзіткнення. Для України, на думку полковника запасу ЗСУ, оптимально продовжити виконання завдань, які були розпочаті минулого року, – було ліквідовано майже 500 тисяч росіян.

Це було основне завдання української армії, яке було з успіхом виконане у дуже складних умовах,

– наголосив він.

Також на 2025 рік Україна забезпечна, завдяки партнерам, озброєнням та фінансуванням, і це дає сподівання на те, що цей рік буде перевиконаним за деякими позиціями щодо ліквідації російської армії.

У 2025 році зможемо провести пару операцій. Одна буде пов'язана із завданням розгромних ударів далекобійними засобами по росіянах, імовірно у Криму. Також має бути наземна операція, здійснити яку дозволять заплановані постачання озброєння,

– впевнений Роман Світан.

Тому 2025 рік буде, за його словами, набагато позитивніший і в прогнозах, і тим більш у результатах. Проте він буде не легким, але з трохи кращою динамікою, ніж минулого року.

Зазначимо, що за словами доктора історичних наук Ярослава Грицака, "ключ до миру" тримає не Дональд Трамп, а Владімір Путін. Грицак не бачить "ні можливості, ні бажання, ні маневру для Путіна" швидко закінчити війну. Той запустив страшну машину, і тепер мусить бігти попереду неї. Якщо він зупиниться, то вона його розчавить.