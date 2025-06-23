За 3,5 года большой войны: нашла ли Украина самое уязвимое место в России

Учитывая продолжение войны и ее высокую интенсивность, ситуация сейчас такова: Украине пока не удалось найти самое уязвимое место России. Имеющихся у нас инструментов пока недостаточно, чтобы остановить войну или хотя бы переломить ее ход в нашу пользу – сделать ее продолжение невозможным для Москвы.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, нашему государству необходимо сосредоточиться на производстве собственного оружия и нескольких других аспектах.

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Как Украина может переломить ход войны

Одно из главных направлений – развитие дальнобойного оружия. В 2024 году вышла на боевые испытания крылатая ракета "Длинный Нептун". Сейчас важно масштабировать ее производство и обеспечить серийное изготовление.

В этом же году проведены боевые испытания с поражением пунктов управления врага, в частности, по данным иностранных источников, – по стартовым позициям ракет "Искандер". Для этого использовался украинский ОТРК "Сапсан" с баллистической ракетой. Эти испытания нужно продолжить, подтвердить результаты и масштабировать производство.

Отдельное внимание должно быть сосредоточено на местах производства "Шахедов". Хотя поставки из Ирана существенно уменьшились или даже почти прекратились, Россия наладила собственное производство в Елабуге, что в Татарстане. Чтобы сорвать его, нужно точное выявление локаций – производственных площадей, мощностей, проживания персонала и тому подобное. Для уничтожения такого объекта нужен соответствующий арсенал – к сожалению, его еще не хватает.

Враг активно масштабирует использование дронов. Например, во время массированного удара 17 июня Россия применила более 440 беспилотников, из которых около 280 были "Шахеды". Вес боевой части этих дронов увеличен до 90 килограммов (ранее – 50, потом – 75). Совокупная мощность удара дронов превышает даже ударные характеристики крылатых и баллистических ракет, которые также использовались в том же обстреле.

Из этого следует потребность не только в системах ПВО против крылатых и баллистических ракет, но и в средствах уничтожения "Шахедов". Украина уже разрабатывает дроны-перехватчики – как для поражения разведывательных БПЛА, так и ударных. Эти же системы потенциально могут действовать и против "Шахедов".

При этом украинский дрон будет стоить на порядок меньше "Шахеда", который стоит примерно 120 тысяч долларов, даже несмотря на более дорогие комплектующие,

– отметил Игорь Романенко.

Совместно со странами НАТО ведутся ускоренные испытания систем, способных уничтожать управляемые авиабомбы, которые стали большой проблемой последние два года.