Больше, чем планировали: Украина потенциально может получить от Чехии более миллиона снарядов
Источник:Bloomberg
Ранее Чехия инициировала поставку 800 тысяч снарядов для нашего государства. По состоянию на сейчас стало известно, что Украина сможет получить, вероятно, почти вдвое большее количество.
В середине февраля Петр Павел заявил, что Чехия нашла способ передать Украине около 800 тысяч артиллерийских снарядов. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра.
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Инициатива приносит свои плоды
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что возглавляемая Прагой инициатива, которая предусматривает закупку около 800 тысяч снарядов за пределами Евросоюза, приносит свои плоды.
Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество,
– сказал он.
По словам министра, потенциальный объем может составлять около 1,5 миллиона снарядов для нашего государства. В то же время он отметил, что инициатива сама по себе не будет достаточной для поддержки Украины.
Липавский также отметил, что финансирование первых поставок необходимо до того, как отправят первые грузы. Однако чиновник отказался сказать, сколько времени будут занимать поставки на линию фронта.
"Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что у них будут свежие боеприпасы, и это изменило их отношение к использованию имеющихся запасов", – подчеркнул министр иностранных дел Чехии.
Что известно об инициативе Чехии о предоставлении снарядов Киеву
- Президент Чехии 17 февраля заявил, что его страна нашла возможность передать Украине около 800 тысяч артиллерийских снарядов. Для этого искали пути финансирования. Петр Павел сообщил, что эти снаряды прибудут в течение нескольких недель.
- В частности, чешский глава обратился к союзникам. Он отметил, что нельзя ждать пока Соединенные Штаты выделит финансирование, потому что помощь Украине нужна срочно из-за ситуации на фронте.
- К этой инициативе присоединились другие государства, в частности Норвегия, которая передала 153 миллиона долларов. Власти страны отметили, что помогают Украине артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и от промышленности.
- Министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах встречи формата "Рамштайн" заявил, что его страна оплатит 180 тысяч снарядов, которые отправятся в Украину в рамках чешской инициативы.
- Глава немецкого Минобороны также подчеркнул, что страна законтрактовала еще 100 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров на национальном уровне. Поставки этого количества снарядов в Украину также запланированы на 2024 год.
- Канада выделила 40 миллионов канадских долларов (или почти 30 миллионов долларов США) на чешскую инициативу, а также 7,5 миллиона долларов (почти 5,35 миллиона долларов США) на приборы ночного видения.
- Уже 7 марта Петер Павел объявил, что необходимую сумму удалось собрать. Теперь дело за правительством, которое подготовит соответствующие документы. Всего к инициативе Чехии присоединится еще 18 стран.