Больше, чем планировали: Украина потенциально может получить от Чехии более миллиона снарядов

Ранее Чехия инициировала поставку 800 тысяч снарядов для нашего государства. По состоянию на сейчас стало известно, что Украина сможет получить, вероятно, почти вдвое большее количество.

В середине февраля Петр Павел заявил, что Чехия нашла способ передать Украине около 800 тысяч артиллерийских снарядов. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра.

Смотрите также Джонсона могут отстранить: ускорит ли это помощь Украине от США

Инициатива приносит свои плоды

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что возглавляемая Прагой инициатива, которая предусматривает закупку около 800 тысяч снарядов за пределами Евросоюза, приносит свои плоды.

Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество,

– сказал он.

По словам министра, потенциальный объем может составлять около 1,5 миллиона снарядов для нашего государства. В то же время он отметил, что инициатива сама по себе не будет достаточной для поддержки Украины.

Липавский также отметил, что финансирование первых поставок необходимо до того, как отправят первые грузы. Однако чиновник отказался сказать, сколько времени будут занимать поставки на линию фронта.

"Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что у них будут свежие боеприпасы, и это изменило их отношение к использованию имеющихся запасов", – подчеркнул министр иностранных дел Чехии.

Что известно об инициативе Чехии о предоставлении снарядов Киеву