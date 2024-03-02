800 тысяч снарядов для Украины: представитель Чехии рассказал, когда боеприпасы могут поставить

Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел для Украины 800 тысяч боеприпасов. Позже представитель страны заявил, что первые снаряды могут вскоре поступить к нашему государству.

Соответствующее мнение во время визита в Вашингтон озвучил генеральный директор по вопросам оборонной политики Министерства обороны Чехии Ян Йиреш.

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Первые снаряды могут поступить в ближайшие недели

По его словам, первая партия 155-миллиметровых артиллерийских снарядов может поступить в Украину в ближайшие недели. Говорится о снарядах от ряда стран Европы, покупку которых инициировала Чехия.

По имеющейся информации, ряд европейских стран осуществляет покупку боеприпасов у "третьих стран". Эти государства присоединились к инициативе, запущенной Чешской республикой накануне. Правда, только после прибытия снарядов в Украину раскроют информацию относительно их поставки.

Инициатива Чехии – это один из способов "продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем, что произойдет на Капитолии,

– подчеркнул Йиреш.

Петр Павел и 800 тысяч снарядов для Украины