Хорошая партия: как могут изменить фронт бомбы GLSDB

Украина готовится получить высокоточные бомбы GLSDB от США. Они могут поражать цели на расстоянии до 150 километров.

Это мощное оружие. Достаточно трех таких бомб, чтобы вывести из строя или уничтожить вражеский военный объект. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Роман Свитан.

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Как могут бить GLSDB

Роман Свитан предположил, если Украина получит в целом в течение определенного периода около 750 бомб GLSDB, то отминусовать можно 250 военных объектов оккупантов. Это хороший ущерб, который Силы обороны могут нанести в течение 2024 года.

"Цели будут выбираться в зависимости от параметров к выполнению конкретного боевого задания", – добавил он.

Например, это может быть укрепрайон, определенные железобетонные укрепления, склады и прочее. Кроме этого под огнем могут оказаться места скопления противника и их средства поражения.

"Этого достаточно, чтобы на одном направлении, например, Крымском "выключить" всю логистику противника. С помощью этих средств можно обезопасить наше движение по крайней мере на левый берег", – добавил Свитан.

Отметим, бомбы GLSDB можно запускать из имеющихся у нас пусковых установок. Данный вид оружия позволит расширить радиус действия Сил обороны. В США пока не называют четких сроков поставок.

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