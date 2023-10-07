В США допустили отправку Украине Patriot из Польши в обмен на "Железный купол", – Politico
Источник:Politico
Накануне стало известно, что Польша получила первый Patriot для защиты своего воздушного пространства. В США предположили, что ЗРК могут отдать Украине взамен на "Железный купол" для Варшавы.
Соответствующее рассуждение озвучил сенатор-демократ Крис Ван Холлен. Таким образом, в США стремятся усилить ПВО в Украине, а также обеспечить наших партнеров альтернативным вооружением.
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Украина может получить Patriot от Польши
Польша может разместить свои системы Patriot в Украине, где мы уже разместили системы Patriot – такой обмен, потому что пока наши две батареи "Железного купола" остаются на попечении Соединенных Штатов, это нормально,
– сказал Ван Холлен.
Журналисты обратили внимание на нетрадиционные пути, которые помогают снабжать Украину оружием. В то же время они заметили, что это может свидетельствовать о пессимизме относительно того, что законодатели не смогут пройти стандартный путь:
- вынести законопроект о помощи Украине на голосование,
- принять его,
- а также отправить Джо Байдену на стол для подписания.
И это все в свете того, что накануне спикер Кевин Маккарти ушел в отставку.
В то же время следует обратить внимание на другую новость. Журналисты Reuters сообщили, что в США готовят новый мощный пакет вооружений для Украины.
Что известно о новом пакете оружия от США
В издании отмечают, что через несколько дней администрация Джо Байдена может объявить об очередном пакете военной помощи для нашего государства. Общая стоимость вооружения составит около 200 миллионов долларов.
Собственно, объявить о пакете должны в Брюсселе в среду 11 октября. Произойдет это во время 16-го "Рамштайна". Предполагается, что он может содержать те же боеприпасы и технику, которую предоставляли нам в последних пакетах. Впрочем, окончательный перечень вооружения все еще формируется.