В США допустили отправку Украине Patriot из Польши в обмен на "Железный купол", – Politico

Накануне стало известно, что Польша получила первый Patriot для защиты своего воздушного пространства. В США предположили, что ЗРК могут отдать Украине взамен на "Железный купол" для Варшавы.

Соответствующее рассуждение озвучил сенатор-демократ Крис Ван Холлен. Таким образом, в США стремятся усилить ПВО в Украине, а также обеспечить наших партнеров альтернативным вооружением.

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Украина может получить Patriot от Польши

Польша может разместить свои системы Patriot в Украине, где мы уже разместили системы Patriot – такой обмен, потому что пока наши две батареи "Железного купола" остаются на попечении Соединенных Штатов, это нормально,

– сказал Ван Холлен.

О том, что Польша получила первый Patriot 5 октября сообщил премьер-министр страны Мариуш Блащак. Он отметил, что это "историческое и новаторское событие". А также добавил, что ЗРК начнет свое боевое дежурство с 6 октября.

Журналисты обратили внимание на нетрадиционные пути, которые помогают снабжать Украину оружием. В то же время они заметили, что это может свидетельствовать о пессимизме относительно того, что законодатели не смогут пройти стандартный путь:

вынести законопроект о помощи Украине на голосование,

принять его,

а также отправить Джо Байдену на стол для подписания.

И это все в свете того, что накануне спикер Кевин Маккарти ушел в отставку.

В то же время следует обратить внимание на другую новость. Журналисты Reuters сообщили, что в США готовят новый мощный пакет вооружений для Украины.

Что известно о новом пакете оружия от США

В издании отмечают, что через несколько дней администрация Джо Байдена может объявить об очередном пакете военной помощи для нашего государства. Общая стоимость вооружения составит около 200 миллионов долларов.

Собственно, объявить о пакете должны в Брюсселе в среду 11 октября. Произойдет это во время 16-го "Рамштайна". Предполагается, что он может содержать те же боеприпасы и технику, которую предоставляли нам в последних пакетах. Впрочем, окончательный перечень вооружения все еще формируется.