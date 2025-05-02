Подготовка к главному удару, – полковник запаса прокомментировал новые атаки по Крыму

25 апреля украинские дроны поразили радиолокационную станцию к С-400 во временно оккупированном Крыму. Вероятно, началась подготовка к уничтожению Керченского моста.

Правда, перед этим необходимо уничтожить всю противовоздушную оборону на полуострове. Больше 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Сколько военных объектов есть на территории Крыма

Как сообщил военный эксперт Роман Свитан, после таких ударов локаторы РЛС уже не смогут работать. По его словам, Украина начала "закрывать глаза" российской ПВО.

Вероятно, это подготовка к основному удару по восточной части Крыма,

– предположил он.

Чтобы выйти к Керчи и Керченскому мосту, прежде всего необходимо уничтожить российскую противовоздушную оборону, то есть зенитно-ракетные комплексы, и локаторы к радиолокационным станциям.

Именно в районе города Саки и состоялся удар по РЛС С-400. Подобные объекты также размещены вблизи Симферополя, Севастополя и на аэродроме "Кача".

Отметим! Ночью 2 мая состоялась атака на аэродром "Кача" и пожар в селе Угловое. Местные прокомментировали атаку словами "Ох****, доброе утро в Каче!".

В ближайшее время стоит ожидать еще более серьезных атак на военные объекты в Крыму. По мнению Свитана, полуостров – это довольно легкая цель для Украины, и россияне это осознают.

С географической точки зрения полуостров является "оперативным котлом": он соединен с материковой частью Украины перешейком, а с Россией – Крымским мостом. Уничтожить мост – не такая уж и сложная задача, если есть соответствующие средства.

Итак, идет серьезная подготовка к массированным ударам по военным объектам в Крыму, которых там насчитывается около 150 стационарных. Если на каждый из них запустить по десятку ракет – можно навсегда лишить Россию военной мощи на полуострове. После этого операцию смогут продолжить Сухопутные войска Украины.