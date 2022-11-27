Когда вернут плановые графики отключения света: прогноз YASNO

Украинская энергосистема продолжает приходить в себя от массированной ракетной атаки России 23 ноября. В настоящее время в Украине действуют экстренные отключения света.

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона спрогнозировал, когда стабилизируется энергосистема. Он рассказал, что ожидал, что энергосистема стабилизируется раньше.

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Украина может вернуться к привычному графику в начале недели

Однако, как констатировал гендиректор компании YASNO, в эти выходные в Украине все еще действовали экстренные отключения. Сергей Коваленко ожидает, что 28 – 29 ноября Украина вернется к привычным графикам.

Он подчеркнул, что это зависит от запуска генерации.

В Украине все еще дефицит мощностей

Премьер-министр Денис Шмыгаль информировал, что 23 ноября Россия уже в седьмой раз массированно атаковала энергосистему Украины. В то же время, глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что Россия 14 раз атаковала энергетические объекты Украины.

В результате массированного ракетного удара в Украине были введены аварийные отключения света. Кудрицкий 25 ноября заявил, что украинская энергосистема прошла самый сложный этап после атаки России.

Он прогнозировал, что до 27 ноября Украина сможет вернуться к плановым графикам отключения света. В то же время глава ДТЭК Александр Фоменко сообщал, что Украина вернется к привычным графикам отключения 28 ноября.

Денис Шмыгаль сообщил, что работу энергосистемы удалось стабилизировать по состоянию на конец недели. По его словам, дефицит мощностей остается на уровне около 20%.

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