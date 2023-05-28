Примут ли Украину в НАТО с оккупированными территориями: вероятность такого сценария

NYT пишет, что Украина может стать членом НАТО вместе со временно оккупированными территориями. Как исторический пример – Западная Германия. Впрочем, такой сценарий маловероятен для Украины.

Такое мнение предположила 24 Каналу народный депутат Екатерина Бобровская. Она объяснила первоочередные задачи.

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Для Украины другой вопрос

Екатерина Бобровская отметила, что пример с Германией – две разные страны, которые друг друга признавали и уже при их объединении было вступление в Альянс. У Украины другая ситуация и масса вызовов в условиях деоккупации территорий с 2014 года.

У нас есть вопросы экономической состоятельности и человеческого ресурса. Вопросы экологического ресурса в плане уничтожения земель. Да, это мог быть идеальный план, но я в него не верю,

– отметила она.

В настоящее время развитие событий зависит от украинского контрнаступления, которое ждут партнеры так, как Украина в свою очередь ждет определенных решений на саммите в Вильнюсе.

"Для нас стоит вопрос, во-первых, отвоевание своих территорий. Давайте не будем загонять себя в иллюзии. Я отношусь скептически, учитывая как США – пример, за которым будут следовать другие страны и немцы не готовы нам сегодня показать какие-либо форматы членства в Альянсе", – добавила Бобровская.

Украина в НАТО: последние новости

Глава Офиса Президента Андрей Ермак во время общения с журналистами заявил, что амбиции Украины не изменились, но членство будет тогда, когда разрешит ситуация безопасности.

Парламентская ассамблея НАТО признала российский режим рашизмом. Этому решению предшествовала горячая дискуссия и не все делегации поддержали правку.

Украина будет осуществлять оборонные закупки по стандартам НАТО. Соответствующую процедуру уже одобрил Кабинет Министров. В частности, закупкой вооружения и военной техники для ВСУ будет заниматься Агентство оборонных закупок.