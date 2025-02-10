Мы можем не только выйти на границы, но и создать буферную зону вокруг Украины, – Наев
Бывший командующий Объединенными Силами Сергей Наев убежден, что Украина может вернуть себе границы 1991 года. И даже больше – создать буферную зону вокруг государства.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Сергея Наева "Украинской правде". К слову, в ГПСУ привели данные о том, как изменилось поведение россиян на границе с Украиной после нового наступления в рамках Курской операции ВСУ.
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Что заявил Наев о выходе на границы и буферной зоне
Журналисты спросили экс-командующего, как в армии относятся к разговорам о мирных переговорах. Они намекнули, что о выходе на границы 1991 года больше не говорят, эти слова остались в 2022 – 2023 годах.
Наев ответил: хотел бы, чтобы Силы обороны имели больше ресурсов и больше возможностей, чтобы освободить оккупированные территории военным путем и победить Россию. Пока же возможности Украины ограничены, потому что государство зависит от поставок из стран-партнеров.
Впрочем, выход на границы 1991 года реален.
Мы можем выполнить задачу не только выхода на границы. Мы можем выполнить задачу по созданию буферной зоны вокруг Украины. Все вопросы заключаются в плоскости ресурсов,
– сказал Наев.
Интересно! Военный не привел детали, где может размещаться эта буферная зона. Вероятно, речь о чем-то большем, чем о Курской операции Вооруженных Сил Украины.
Он дополнил свою мысль, приведя алгоритм действий. Сначала надо определить политическую цель. Далее военные проведут расчеты и подадут их политикам. В этих документах должно быть детализировано, сколько людей и оружия нужно, чтобы выйти на границы 1991 года. Если же эти ресурсы предоставят, то достичь цели вполне реально.
Более того, Сергей Наев уверен, что у Запада есть этот ресурс. Но вопрос в политической воле.
"Что такое экономика России? Она равна экономике Канады. Что такое экономика всего Европейского Союза? Она значительно превосходит экономику России. Поэтому вопрос заключается в плоскости не "могут ли они", а способны ли они принять такое решение", – объяснил он.
В конце бывший командующий акцентировал: руководство Украины тоже подчеркивает это.