Украина может зеркально атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру, – Галущенко

Украина может ответить зеркально на атаки по энергетике и нанести удар по российской нефтегазовой инфраструктуре, если Москва усилит обстрел этой зимой.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, это было бы справедливо, потому что Россия регулярно осуществляет кибератаки на электросети Украины.

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Министр подтвердил, что Украина ожидает усиления атак со снижением температурных показателей, когда люди будут больше зависеть от энергии для отопления своих домов.

"Это справедливо"

На вопрос, могут ли слова президента Владимира Зеленского об "ответе" на энергетический террор, удары со стороны Украины на огромную нефтегазовую инфраструктуру России - крупнейший двигатель ее экономики, Галущенко ответил: "Это было бы справедливо".

Отвечая на атаку России, мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру,

– сказал министр.

На мировую экономику это не повлияет

Галущенко, в частности, не согласился с мнением, что атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру станут причиной скачка цен.

"Атаки на инфраструктуру не были бы столь критичны для цен, особенно когда речь идет о газе и нефти. Имею в виду, что это те виды топлива, которые можно было бы покупать не только в России. Уверен, мир мог бы справиться", – добавил. он.

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