Шольц и Дуда в Париже обсудят безопасность Украины: на какие гарантии можно рассчитывать
Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Польши Анджей Дуда прибудут во Францию. Они будут рассматривать вопросы вхождения Украины в НАТО и гарантий безопасности для нее от мирового сообщества накануне саммита в Вильнюсе.
Гарантии безопасности для Украины – это юридически зафиксированные практические шаги и меры, позволяющие защитить себя в военном и экономическом плане от агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал юрист-аналитик Андрей Вигиринский.
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Что ждет Украина
Андрей Вигиринский объяснил, что Украина должна получить невербальные гарантии, то есть не такие как Польский меморандум, подкрепленный доброй волей и просто словами.
Это должно быть то, что будет предусматривать финансирование, предоставление финансовой помощи на приобретение и доступ к технологическим типам вооружения,
– убежден он.
Это нужно для того, чтобы сформировать современные Вооруженные Силы и мощный ВПК на территории Украины, свидетельствующий о нашей самодостаточности.
"Это возможно сделать при участии тех стран, являющихся членами Североатлантического альянса и являющихся технологическими лидерами в области авиации или бронетехники", – добавил он.
По его словам, эти государства должны подписать двусторонние межгосударственные соглашения, которые будут утверждены в Украине на уровне парламента с определением сумм, сроков. Что касается временного промежутка, то говорится о не менее 10 лет, в течение которых будет происходить поддержка в производстве вооружения и финансировании.
Украинская армия должна быть сильной
Юрист-аналитик добавил, что важный внутренний вопрос – это вопрос финансовой способности Украины удерживать боеспособную армию в количестве не менее 500 тысяч человек.
Удерживать просто армию – это одно, а содержать боеспособную эффективную, тренированную армию, где у каждого солдата вкладываются деньги – это совсем другой характер задачи,
– рассказал он.
Поэтому в Украине будут сверхвысокие расходы на безопасность и оборону, потому что гарантии доступа к технологиям, загрузки производства, поставок, предоставления ресурсов являются двусторонним обязательством, которое мы стремимся получить. В то же время у украинской стороны нет просьбы в армии стран-членов НАТО ввести свои войска на нашу территорию.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Саммит НАТО состоится в Вильнюсе уже в июле. Украинская сторона постоянно заявляет о том, что ждет от Альянса конкретных ответов на важное для нас вопросы вступления в НАТО.
- В Министерстве обороны Украины 10 июня 2023 сообщили, что Украина на этом саммите может получить алгоритм вступления в Североатлантический альянс.
- Также 10 июня во время визита премьера Канады Джастин Трюдо между странами была подписана декларация, в которой говорится об осуждении вооруженной агрессии России и поддержку Украины на пути вступления в НАТО.