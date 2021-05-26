Украина начала эвакуацию своих граждан из Сектора Газа: видео

Министерство иностранных дел Украины 25 мая развернуло операцию по эвакуации наших граждан из Сектора Газа. Желание эвакуироваться выразили более 100 украинцев.

По последним данным, украинцы уже прошли границу с Египтом. Теперь на автобусах их доставят в Каирский международный аэропорт.

Важно Кулеба обсудил эвакуацию украинцев из Сектора Газа с главой МИД Египта

Кого эвакуируют из Сектора Газа

В подавляющем большинстве желание эвакуироваться выразили более 100 украинцев – это женщины с детьми. В основном это жены мужей-палестинцев, которые в свое время учились в Украине, нашли здесь любовь и получили украинское гражданство.

Эвакуироваться их заставила непростая ситуация в Секторе Газа и постоянные обстрелы. Как пишут СМИ, некоторые из них во время военной операции потерял свои дома, поэтому, им уже фактически нечего терять.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа: смотрите видео

Почему украинцев не эвакуировали раньше

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, эвакуацию украинцев из Сектора Газа задерживали из-за нарушения обещаний по созданию "коридора безопасности". Зато Украина уже давно готова к эвакуации своих граждан и даже выделила на это деньги из резервного фонда госбюджета.

Что происходит в Секторе Газа

В начале мая в Восточном Иерусалиме продолжались столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами. Конфликт перерос в ракетные обстрелы с обеих сторон.

Перемирие между Израилем и сектором Газы ХАМАС начало действовать 21 мая, с 2:00. Однако перед началом тишины стороны обменялись обстрелами.