За останніми даними, українці вже пройшли кордон з Єгиптом. Тепер на автобусах їх доставлять до Каїрського міжнародного аеропорту.
Важливо Кулеба обговорив евакуацію українців із Сектору Гази з очільником МЗС Єгипту
Кого евакуйовують із Сектору Гази
У переважній більшості бажання евакуюватися висловили понад 100 українців – це жінки з дітьми. Переважно це дружини чоловіків-палестинців, які свого часу вчились в Україні, знайшли тут кохання і набули українського громадянства.
Евакуюватися їх змусила непроста ситуація у Секторі Гази та постійні обстріли. Як пишуть ЗМІ, дехто з них під час військової операції втратив свої домівки, тож, їм вже фактично немає чого втрачати.
Евакуація українців із Сектору Гази: дивіться відео
Чому українців не евакуювали раніше
За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, евакуацію українців з Сектора Гази затримували через порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки". Натомість Україна вже давно готова до евакуації своїх громадян і навіть виділила на це гроші з резервного фонду держбюджету.
Що відбувається у Секторі Гази
- На початку травня у Східному Єрусалимі тривали сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями. Конфлікт переріс у ракетні обстріли з обох сторін.
- Перемир'я між Ізраїлем та сектором Гази ХАМАС почало діяти 21 травня, з 2:00. Однак перед початком тиші сторони обмінялися обстрілами.