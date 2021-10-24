Украина надеется на более активный подход ООН к противодействию агрессии России

Украина рассчитывает на более активный подход руководства ООН к противодействию агрессии России на Донбассе. Это может произойти, в частности, путем присоединения к Крымской платформе.

Об этом сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в заявлении по случаю 76-й годовщины основания ООН.

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В сообщении говорится, что как одно из государств-основателей ООН Украина подтверждает приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН. А также готовность вносить свой вклад в миротворческие операции.

Также МИД напомнил, что в августе Украина совместно с 46 государствами и международными и региональными организациями создала Крымскую платформу для деоккупации полуострова.

Рассчитываем на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия длительной военной агрессии РФ против Украины,

– говорится в заявлении.

Кулеба выразил надежду, что ООН присоединится к Крымской платформе, ведь организация твердо поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает проблемы милитаризации и защиты прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Крымская платформа: главное

Первый саммит инициативы состоялся в Киеве 23 августа. Участие приняли представители 47 стран и международных организаций. Россия отказалась присоединиться к обсуждению.

Каждая страна Европейского Союза и НАТО будет иметь представителя в министерстве иностранных дел, который будет заниматься вопросом Крыма. Также в Киеве 23 августа открыли офис Крымской платформы.

Кремль назвал Крымскую платформу русофобской. В России даже внесли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в санкционный список.

Крымская платформа будет работать для непризнания любого изменения международно-правового статуса Крыма и усиления санкций против России. Кроме того, она имеет за цель защищать права крымских татар и бороться с последствиями оккупации.