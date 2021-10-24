Про це сказав глава українського МЗС Дмитро Кулеба у заяві з нагоди 76-ї річниці заснування ООН.
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У повідомленні мовиться, що як одна з держав-засновників ООН Україна підтверджує прихильність принципам сучасного світоустрою, закладеним у положеннях Статуту ООН. А також готовність вносити свій внесок у миротворчі операції.
Також МЗС нагадав, що в серпні Україна спільно з 46 державами та міжнародними та регіональними організаціями створила Кримську платформу для деокупації півострова.
Розраховуємо на більш активний і конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії тривалій військовій агресії РФ проти України,
– мовиться у заяві.
Кулеба висловив сподівання, що ООН долучиться до Кримської платформи, адже організація твердо підтримує територіальну цілісність України та засуджує проблеми мілітаризації та захисту прав людини в окупованому Росією Криму.
Кримська платформа: головне
- Перший саміт ініціативи відбувся у Києві 23 серпня. Участь взяли представники 47 країн та міжнародних організацій. Росія відмовилась долучитись до обговорення.
- Кожна країна Європейського Союзу та НАТО матиме представника у міністерстві закордонних справ, який займатиметься питанням Криму. Також у Києві 23 серпня відкрили офіс Кримської платформи.
- Кремль назвав Кримську платформу русофобською. У Росії навіть внесли міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу до санкційного списку.