Про це сказав глава українського МЗС Дмитро Кулеба у заяві з нагоди 76-ї річниці заснування ООН.

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У повідомленні мовиться, що як одна з держав-засновників ООН Україна підтверджує прихильність принципам сучасного світоустрою, закладеним у положеннях Статуту ООН. А також готовність вносити свій внесок у миротворчі операції.

Також МЗС нагадав, що в серпні Україна спільно з 46 державами та міжнародними та регіональними організаціями створила Кримську платформу для деокупації півострова.

Розраховуємо на більш активний і конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії тривалій військовій агресії РФ проти України,

– мовиться у заяві.

Кулеба висловив сподівання, що ООН долучиться до Кримської платформи, адже організація твердо підтримує територіальну цілісність України та засуджує проблеми мілітаризації та захисту прав людини в окупованому Росією Криму.

Зверніть увагу! Кримська платформа працюватиме для невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму та посилення санкцій проти Росії. Крім того, вона має на меті захищати права кримських татар та боротися з наслідками окупації.

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