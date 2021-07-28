Поделится колючей проволокой: Украина поможет Литве бороться с нелегалами

28 июля 2021 , 14:59
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Источник:

24 канал

Литва уже пол года страдает из-за потока нелегальных мигрантов из Беларуси. Украина предоставит гуманитарную помощь для того, чтобы там могли усилить безопасность границы. Речь идет о колючей проволоке.

Проект указа президента поддержали на заседании правительства 28 июля. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Литва накануне обратились к Украине с просьбой помочь.

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"Литовская сторона, испытывая нехватку технических средств обустройства границы, обратилась к Украине с просьбой помочь колючей проволокой, которой укрепят границу", – пояснил Кулеба.

Министр попросил коллег поддержать проект указа, ведь считает Литву важным другом для Украины.

Она поддерживает Украину в критической ситуации,
– заверил Кулеба.

Справка. Согласилась помочь Литве также Эстония. Там выделят 100 километров колючей проволоки и 3 беспилотника
.

Нелегалы в Литве: коротко

  • Литва еще с 1 января 2021 года страдает от потока нелегальных мигрантов в Беларуси. Власти даже назвали это "гибридной агрессией Беларуси".
  • Ситуация критическая, ведь мигранты, которых задержали на границе с Беларусью, начали беспорядки.
  • Также вечером 26 июля на границе произошли столкновения с участием полиции и людей, которые против размещения лагерей нелегальных мигрантов на полигоне. Там планировали обустроить палаточный городок.
  • В Литве оценивают ситуацию и размышляют о введении чрезвычайного положения.
Автор: Тетяна Пасічник