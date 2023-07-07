"Украина – 33 член НАТО": в мире пройдут 33 митинга в поддержку приглашения к вступлению

С 7 по 12 июля в десятках стран мира пройдут митинги. Главная цель – поддержка приглашения Украины в НАТО.

Демонстрации пройдут в рамках кампании "UkraineNATO33rd". К акции планируют присоединиться около 40 городов мира, информирует 24 Канал.

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"Украина заслуживает членства в НАТО"

Символично, что в рамках кампании запланировано 33 митинга. Акция направлена на поддержку официального приглашения Украины во время саммита 11 – 12 июля стать 33-м членом Альянса как единственной надежной гарантии устойчивого мира.

Саммит НАТО в Вильнюсе имеет историческую миссию по установлению эффективных гарантий безопасности для Украины и Европы, а также предоставить Украине приглашение к членству в Альянсе. Эти исторические вызовы требуют исключительного лидерства,

– отмечают организаторы.

Координаторы кампании (Communities Army of Ukraine, ICUV, Klych) подчеркивают, что Североатлантический союз должен прислушиваться к голосу граждан. Общины в разных странах мира призывают выйти на улицы и продемонстрировать свою твердую поддержку Украины, используя тематический хэштег #UkraineNATO33rd.

К слову, к международным мероприятиям присоединилось Посольство Украины в Литве. По просьбе дипломатического учреждения 11 – 12 июля на видео-бордах в Вильнюсе будет транслироваться тематическая графика кампании. В ее стилистику вошла стилизованная под украинский трезубец звезда Альянса с четырьмя лучами и числом 33, которую создал украинский художник Андрей Ермоленко, хештег #UkraineNATO33rd и лозунги "Ukraine is welcome NATO" и "Ukraine deserves NATO membership".



Графика кампании / Андрей Ермоленко

Эта графика, а также графика разработанная "Международным Центром Украинской Победы", уже использовалась и будет использоваться участниками митингов в разных странах.

В начале кампании планировали символически привлечь 33 города государств-членов НАТО, однако во время ее подготовки количество желающих выросло и в настоящее время составляет около 40 городов. В Риме и Стокгольме тематические митинги уже прошли 2 июля, в Варшаве – 4-го,

– рассказали организаторы.

Кратко о вступлении Украины в НАТО

В сентябре 2022-го Украина подала срочную заявку на вступление в НАТО.

Вступление уже поддержали 22 страны-участника. В частности, недавно с соответствующими заявлениями выступили Великобритания и Болгария.

Финляндия стала 31-м членом НАТО. Вероятно, что следующей к военно-политическому блоку присоединится Швеция.

Владимир Зеленский подчеркнул: "Украина может и должна стать 33 членом. Я так думаю, и я действительно желаю этого в нашей стране".



В то же время президент отметил, что наше государство осознает тот факт, что мы не можем стать частью Альянса, пока продолжается полномасштабная война с Россией. Однако нет препятствий для политического решения относительно алгоритма вступления Украины в НАТО.